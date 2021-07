BRASILEIRO SUB-20: Atlético-MG, São Paulo, Atlético-GO, Botafogo, Vasco e América-MG vencem

Campinas, SP, 28 (AFI) – Sete jogos movimentaram a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, nesta quarta-feira, com destaque para as vitórias de Atlético-MG, São Paulo, Atlético-GO, Botafogo, Vasco e América-MG. Veja como foi:

Atlético-MG 2 x 1 Palmeiras

Em Belo Horizonte, o duelo parecia se encaminhar para o intervalo com o placar zerado. Até que, após cobrança de escanteio na marca dos 42 minutos, Vitor Lima apareceu na primeira trave e fez o desvio certeiro para colocar o Galo na frente. E as emoções dos minutos finais do primeiro tempo não pararam por aí. Já nos acréscimos, o Palmeiras teve a chance de igualar o marcador em cobrança de pênalti de Gabriel Silva, que viu seu xará Gabriel Delfim acertar o canto e salvar o time da casa.

Depois das conversas nos vestiários, o Verdão teve mais uma oportunidade de chegar ao empate e não desperdiçou. Em lance de velocidade, Marino invadiu a área e deixou Victor Mafra na boa para estufar as redes, aos nove. Querendo retomar a vantagem, o Atlético foi para cima e chegou ao segundo, aos 25 minutos, depois de jogada trabalhada de pé em pé, que terminou com o cruzamento preciso de Luiz Filipe e a finalização de primeira de Carlos Daniel: 2 a 1 e vitória mineira garantida.

Feito o dever de casa, o Atlético chegou aos 15 pontos e pulou para a sexta posição. Enquanto o Verdão tem 16 pontos e é o quinto colocado.

Santos 1 x 3 São Paulo

O líder do Brasileiro Sub-20 venceu mais uma. Depois de um primeiro tempo bem disputado, mas sem gols no clássico paulista, o São Paulo voltou do intervalo em ritmo acelerado e abriu a contagem, depois que Pedrinho foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado e convertido pelo camisa 9, Juan, aos 16 minutos.

Seguindo no embalo do primeiro gol, o Tricolor fez mais dois. Aos 29, Leo arriscou o chute da entrada da área, a bola desviou na marcação e foi morrer no fundo das redes. Enquanto, aos 33, Pedrinho aproveitou um vacilo da defesa adversária para fazer 3 a 0. Já nos minutos finais da partida, Victor Yan descontou para o Santos e fechou o placar no 1º de Maio.

Com a vitória, o São Paulo segue firme na ponta da tabela, agora com 22 pontos conquistados. Já o Santos tem cinco pontos e ocupa a 18ª posição.

Fortaleza 0 x 1 Atlético-GO

Tricolores e rubro-negros entraram em campo buscando a segunda vitória na competição. Ao apito final, missão cumprida para o Dragão. Em um primeiro tempo bastante movimentado no Ribamar Bezerra, o time visitante construiu o resultado, aos 18 minutos, depois que Jonathan fez o cruzamento na área, Daniel dividiu com a marcação, a bola bateu na trave e sobrou limpa para Jean Carlos completar para o fundo da meta. No segundo tempo, o confronto seguiu bem disputado, mas o placar não sofreu mais alterações.

Com o triunfo fora de casa, o Atlético-GO chegou aos sete pontos e aparece na 15ª posição. Enquanto o Fortaleza é o 19º colocado, com quatro pontos.

Botafogo 1 x 0 Sport

As equipes fizeram um duelo bastante equilibrado nos primeiros 45 minutos de jogo, mas com poucas chances de gol em Niterói (RJ). Sem conseguir encontrar os espaços no ataque, cariocas e pernambucanos apostaram principalmente nas jogadas de bola parada. Já no segundo tempo, foi justamente depois de uma cobrança de falta na área, que o Botafogo chegou a vitória, em cabeçada certeira de Henrique Luro, aos 22.

Depois de duas derrotas consecutivas na competição, a equipe carioca voltou a somar três pontos, chegou aos 16 e ocupa a quarta colocação. Já o Sport tem nove pontos e aparece no 12º lugar.

Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Antes mesmo dos dez minutos de bola rolando, o Cruzeiro inaugurou o marcador no Rio de Janeiro, com Eduardo Ageu, que aproveitou cobrança de falta da na área e testou firme para o fundo das redes. Se na etapa inicial os visitantes abriram a contagem nos primeiros minutos de jogo, no segundo tempo foi a vez do Flamengo encontrar o caminho do gol logo aos cinco minutos. Depois que Lázaro abriu na esquerda com Ramon, o camisa 6 invadiu a área e bateu de canhota para empatar a partida: 1 a 1.

O resultado deixa o Flamengo com 14 pontos e na sétima colocação. Enquanto o Cruzeiro aparece na 14ª posição, com oito pontos.

Bahia 0 x 1 Vasco

Depois de um primeiro tempo sem gols no Jóia da Princesa, o Vasco voltou para o intervalo em ritmo acelerado e precisou de apenas sete minutos para construir o resultado. Tudo começou com a roubada de bola de Vinícius, que invadiu a área e tocou para Caio Eduardo estufar as redes e recolocar a equipe carioca no caminho das vitórias, após duas derrotas consecutivas na competição.

Com o triunfo, o Vasco chegou aos 16 pontos e aparece na vice-liderança da competição. Já o Bahia é o lanterna do Brasileiro Sub-20, com apenas três pontos somados.

América-MG 1 x 0 Ceará

Em Belo Horizonte, mineiros e cearenses também protagonizaram um primeiro tempo sem bola na rede. Na etapa final, o jogo caminhava para o mesmo cenário. O que parecia se confirmar quando Rodriguinho, aos 36, e Adyson, aos 39, desperdiçaram dois pênaltis para o América. Mas foi com a bola em jogo que o time da casa conquistou a vitória. Aos 43 minutos, Adyson teve mais uma chance, o camisa 17 recebeu cruzamento na área, limpou a marcação e bateu no cantinho sem dar chances de defesa.

O resultado deixa o Coelho com seis pontos e na 16ª posição. Enquanto o Vozão é o 11º colocado, com dez pontos.