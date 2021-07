BRASILEIRO SUB-20: Flamengo vence clássico contra o Botafogo

Rio de Janeiro, RJ, 19 (AFI) – Depois de duas derrotas consecutivas, o Flamengo voltou a vencer no Brasileiro Sub-20. Na tarde desta segunda-feira (19), em partida disputada no Estádio da Gávea, o Rubro-Negro superou o Botafogo por 1 a 0, pela sexta rodada da competição.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 12 pontos e aparece na sexta colocação. Enquanto o Glorioso é o quinto colocado, com 13 pontos somados.

O jogo

O primeiro tempo do clássico carioca teve o Flamengo ocupando o setor ofensivo, mas com pouca efetividade na criação. Yuri e Ryan Luka tiveram as melhores chances do time da casa. Enquanto, do outro lado, o Botafogo se fechou bem na defesa e apostou nos contra-ataques, no entanto as oportunidades também não surgiram para o Glorioso. E o 0 a 0 seguiu no marcador até o intervalo.

Depois das conversas nos vestiários, o Fla se manteve no ataque. Novamente Ryan Luka apareceu para o Rubro-Negro, em duas tentativas, mas errou alvo. Tentando equilibrar as ações, o Botafogo levou perigo Gabriel. Mas foi mesmo o time da casa que abriu a contagem na Gávea. Já na marca dos 37 minutos, após cobrança de falta na área, Gabriel Noga dividiu com a marcação e viu a bola morrer no fundo das redes: 1 a 0.