BRASILEIRO SUB 20: Seis times vencem pela terceira rodada

Campinas, SP, 04 – Chuva de gols e de jogos neste domingo (04) pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Flamengo, São Paulo, Grêmio, Botafogo, América-MG e Atlético-MG venceram seus jogos. O Urubu e o Tricolor do Morumbi seguem com 100% de aproveitamento na competição.

Grêmio 2 x 0 Fortaleza

No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS), os tricolores fizeram um primeiro tempo movimentado. Aos oito minutos, Kevin dominou na área e chutou por cima do gol. O Leão do Pici respondeu aos 12 minutos em chute de Gabriel.

O Tricolor Gaúcho guardou a emoção para o fim do jogo. Aos 46 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Gustavo Martins marcou de cabeça o primeiro do Grêmio. No minuto seguinte, Lucas Alves recebeu passe dentro da área e deslocou o goleiro.

O triunfo coloca o Grêmio na quinta posição, com seis pontos. O Leão do Pici aparece em 14º lugar, com dois pontos.

Atlético-GO 1 x 4 Flamengo

Em Goiânia, no estádio Antônio Accioly, o Flamengo goleou o Dragão por 4 a 1. O visitante abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Lázaro cruzou rasteiro para Yuri, que finalizou com estilo dentro da área.

No segundo tempo, aos 33 minutos, o Dragão empatou com chute forte de Rian Lopes da entrada da área. Mas o Mengão voltou a ficar em vantagem um minuto depois. André recebeu passe em profundidade, deslocou o goleiro e balançou as redes. O Urubu fez o terceiro aos 36 minutos. Em bela tabela com André, Lázaro surgiu na cara do gol para marcar. No fim do jogo, aos 44, Weverton fez o quarto do time da Gávea.

Com a goleada, o Fla assumiu a liderança, com nove pontos em três jogos. O Dragão caiu para o 19º lugar, com apenas um ponto conquistado.

São Paulo 3 x 1 Sport

No CT Marcelo Portugal, em Cotia (SP), deu São Paulo! O Leão abriu o placar aos 23 minutos. Cristiano recebeu cruzamento e finalizou dentro da área. Mas, no ataque seguinte, aos 25, o Tricolor do Morumbi sofreu um pênalti e empatou. Juan bateu no canto direito do goleiro.

O São Paulo virou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo, de pênalti. Juan chutou forte no canto direito e o goleiro não alcançou. O São Paulo fez o terceiro aos 31 minutos, em bela cobrança de falta de Pedro.

Com a vitória, o Tricolor está na segunda colocação do campeonato, com nove pontos conquistados (mesma campanha do Flamengo), mas com mais cartões amarelos. O Sport aparece na lanterna, ainda sem pontuar.

Chapecoense 1 x 3 Botafogo

No CT Água Amarela, em Chapecó, o Fogão venceu de virada. A Chape abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Rian cruzou pela direita e Rodrigo balançou as redes. O Fogão empatou aos 17 minutos. Juninho recebeu cruzamento e, no meio da área, finalizou para o fundo do gol.

O Alvinegro virou o jogo aos 12 minutos do segundo tempo. Matheus Nascimento aproveitou erro da zaga, deslocou o goleiro e marcou o segundo dos visitantes. O Botafogo deu números finais à partida aos 43 minutos. Gabriel Henrique aproveitou outro vacilo da zaga mandante e chutou colocado.

A vitória fora de casa colocou o Botafogo na terceira posição, com sete pontos. A Chape fica no 17º lugar, com apenas um ponto.

Cruzeiro 0 x 1 América-MG

Em Belo Horizonte, no Sesc Alterosas, o Coelho venceu o clássico mineiro. No primeiro tempo, o Cruzeiro chegou com perigo aos sete minutos. Vitor Diniz arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Mas foi o Coelho que abriu o placar aos 40 minutos. Goldenson da marcação e finalizou da pequena área.

No segundo tempo, a Raposa acertou a trave do Coelho aos 18 minutos. Breno chutou de fora da área e carimbou a trave esquerda. Depois, o América administrou a vantagem e confirmou o triunfo.

Com a vitória no clássico, o América fica no 12º lugar, com três pontos. O Cruzeiro aparece na oitava colocação, com quatro pontos.

Corinthians 0 x 4 Atlético-MG

No duelo de Alvinegros, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), deu Atlético! OGalo abriu o placar aos 13 minutos. Júlio César ganhou na velocidade, driblou a marcação e chutou forte. O Alvinegro Mineiro marcou o segundo aos 20 minutos. Rubens recebeu lançamento de Júlio César e finalizou com categoria. No ataque seguinte, o Atlético fez mais um. Em jogada pelo meio, Felipe Felício surgiu livre na área e balançou as redes.

No segundo tempo, aos x minutos, aos 35 minutos, o Galo fez o quarto gol. Vitor lima recebeu passe no meio, avançou e chutou forte. Com a goleada estabelecida, o time mineiro controlou o jogo até o apito final.

Com a boa vitória, o Galo sobe para a sétima posição, com quatro pontos. O Corinthians fica no 18º lugar, com apenas um ponto.

Bahia 2 x 2 Athletico-PR

Encerrando o domingo de jogos, Bahia e Athletico-PR se enfrentaram no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA). O Furacão abriu o placar aos seis minutos. Julimar Silva recebeu passe na área e chutou com categoria. O Tricolor chegou ao empate aos 38 minutos, em cobrança de pênalti de Gregory Rodrigues.

No segundo tempo, o Esquadrão virou o jogo aos 18 minutos. Everton bateu com categoria na saída do goleiro para mudar o panorama do jogo. O Furacão buscou o empate no fim do jogo, aos 43 minutos. Renam Viana marcou de cabeça e conquistou o empate.

Com o empate, o Bahia aparece na 14º colocação, com dois pontos. O Athletico surge no nono lugar, com quatro pontos.