BRASILEIRO SUB-20: Sport, Fluminense, Corinthians e Atlético-MG triunfam

Campinas, SP, 24 (AFI) – Quatro jogos deram o pontapé inicial na sétima rodada do Brasileiro Sub-20, durante este sábado, com destaque para as vitórias de Corinthians, Sport, Fluminense e Atlético-MG.

Cruzeiro 2 x 3 Corinthians

No primeiro jogo do dia, o Corinthians levou a melhor em Sete Lagoas. Logo aos dez minutos de jogo, Cauê apareceu pelo meio, abriu com Matheus Araújo na esquerda, que devolveu para o camisa 9 fazer 1 a 0. Na sequência, aos 21, o atacante do Timão aproveitou um vacilo da defesa adversária para marcar mais um. E teve mais.

Já na marca dos oito minutos do segundo tempo, após cobrança de falta, Cauê pegou a sobra na pequena área e anotou o terceiro dele na partida. Tentando uma reação, o Cruzeiro diminuiu três minutos depois, em cabeçada de Alysson.

O segundo do time da casa saiu aos 45 minutos em mais uma jogada pelo alto, que terminou na finalização certeira de Vitor Leque: 3 a 2. Nos instantes finais do confronto, a Raposa foi para cima, mas não conseguiu chegar ao empate.

Com o triunfo fora de casa, o Timão chegou aos oito pontos e aparece na 13ª posição. Enquanto o Cruzeiro é o 14º colocado, com sete pontos.

Divulgação/Twitter Oficial Sport

Sport 2 x 1 Fortaleza

Na Arena Pernambuco, foi o Fortaleza que largou na frente. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Erick fez bela jogada individual pela esquerda e bateu cruzado direto para o fundo das redes. Depois do intervalo, foi a vez do time da casa encontrar o caminho do gol. Já na marca dos 29 minutos, Matheus Baraka fez o desvio, após cobrança de falta na área, a bola bateu na marcação e voltou para o camisa 3, que na segunda tentativa não perdoou: 1 a 1. A virada rubro-negra veio novamente em jogada pelo alto, que terminou na cabeçada certeira de Renzo, aos 38 minutos.

A vitória é a terceira consecutiva do Sport jogando em casa. A equipe pernambucana chegou aos nove pontos e aparece na décima posição. Já o Fortaleza ocupa a 17ª colocação, com quatro pontos.

Fluminense 2 x 0 Chapecoense

O primeiro tempo em Laranjeiras terminou com o placar zerado. Mas já na metade final do duelo, o Tricolor foi para cima em busca da vitória. E, aos 27 minutos, Yago recebeu na entrada da área e acertou o chute rasteiro para abrir a contagem: 1 a 0. Insistindo no ataque, o Fluminense fechou a conta aos 47, com Damaceno, que aproveitou bate-rebate dentro da área, após cobrança de escanteio, e completou para o fundo das redes.

Depois de quatro jogos sem vitória, o Fluminense fez as pazes com a competição, chegou aos nove pontos e pulou para a 11ª posição. Enquanto a Chapecoense está na 15ª colocação, com seis pontos.

América-MG 0 x 1 Atlético-MG

O primeiro tempo do clássico mineiro também terminou sem gols em Belo Horizonte. Depois das conversas nos vestiários, a história parecia se repetir. Até que, já na marca dos 40 minutos da etapa complementar, em ótima troca de passes no ataque, Mateus Araújo achou Júlio César, que dominou bonito e bateu sem chances de defesa para sacramentar a vitória atleticana.

Com o triunfo, o Galo chegou ao quinto jogo sem derrota na competição e pulou para a sétima posição, com 12 pontos. Já o América é o 18º colocado, com três pontos.