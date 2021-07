Brasileiros de esportes estreantes em Olimpíadas são favoritos a medalhas; conheça

A cada edição, as Olimpíadas têm adicionado novos esportes. Nos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) adicionou cinco esportes. Agora, ao todo, serão 34 modalidades no evento.

Entre os cinco, em dois esportes o Brasil é candidato a medalha: no stake e no surf. Nos outros três – karatê, escalada e beiseball/softball o país não tem representantes.

O skate chega aos Jogos com duas modalidades: street e park. Nelas, os competidores atuam individualmente e são classificados de acordo com o nível geral de dificuldade e originalidade de suas rotinas.

As competições de surfe acontecerão na praia de Tsurigasaki, a cerca de 100 km do Estádio Olímpico de Tóquio. Os atletas terão baterias de 30 minutos para pegar o máximo de ondas que puderem. As duas ondas de maior pontuação são contabilizadas.

O Brasil será representado no surfe por Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, no masculino. O país conquistou quatro dos últims seis títulos mundiais masculinos, dois deles com Medina, atual número 1 do mundo.