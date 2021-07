Brasileiros estão pensando em poupar mais, aponta estudo

Segundo dados que foram levantados pela Anbima, o número de brasileiros que têm uma reserva de emergência aumentou no último ano. A necessidade de poupar que era de 17% em 2019, subiu para 27% no último estudo.

Esse “colchão de segurança” é usado principalmente em situações financeiras onde não existe outra opção se não utilizar o dinheiro, como gastos inesperados em uma viagem ou problemas de saúde. Por conta da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego e aprenderam sobre as necessidades de poupar dinheiro.

Os dados foram levantados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Marcos Financeiros e de Capitais) que mostrou que as reservas de emergência que tinham como destino 17% da economia dos entrevistados, teve um aumento de 10 pontos percentuais na pesquisa de 2020, passando para 27%.

Os imóveis eram até então o principal destino dos investimentos, porém recuaram de 35% para 26%, ficando ligeiramente atrás da reserva de emergência em dinheiro, onde se costumar poupar mais dinheiro. A principal explicação é sobre a insegurança que a COVID-19 ainda causa para os investidores, principalmente em grandes construções.

Como montar uma reserva de emergência?

Um dos fatores que toda pessoa precisa ter antes de montar a sua reserva de emergência, é saber a relação de quanto se recebe e comparar ao seu custo de vida. O recomendado é que servidores públicos guardem pelo menos 3 meses do seu salário e empreendedores em muitos casos devem poupar todos os meses, ainda mais se forem microempreendedores.

A reserva de emergência é vital naquela hora em que se precisa gastar, porém, sem endividar. Entre as formas mais eficazes para se poupar, o recomendável é nunca entrar em dívidas que envolvem o cartão de crédito, responsável pela maior parte das dívidas dos brasileiros.

De acordo com dados divulgados pelo Serasa já em 2021, 66% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. Em boa parte destes casos, a falta de controle financeiro é o principal fator para se acumular dívidas.

O que é uma reserva de emergência?

A reserva de emergência, que também é conhecida como “colchão de emergência”, é um dinheiro guardado para situações de imprevisto. Investidores de alto padrão costumam ter reservas de emergência em relação ao seu patrimônio. Por isso, o aconselhado por especialistas é de separar de 10% a 20% do patrimônio em uma reserva.

Não se deve começar a investir em ações ou mesmo pensar na sua aposentadoria sem antes pensar em poupar uma parte do seu dinheiro para as necessidades imediatas que eventualmente possam surgir. É preciso ter organização antes de investir em um ativo, por exemplo, principalmente aqueles que sejam de riscos maiores.

Para saber quanto dinheiro guardar para uma emergência, primeiro é preciso avaliar alguns aspectos importantes. O primeiro deles é a fontes de renda: quanto mais fontes de renda você tiver, será mais fácil poupar todos os meses.

Outro fator importante é a qualidade do emprego. É preciso avaliar o quanto se ganha e ter em mente as possibilidades de uma demissão. Além disso, é preciso ver o custo de vida. Quanto menos você gastar no local onde mora, sempre melhor poupar.