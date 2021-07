Brasiliense 0x0 Gama – Pior para o Gama que é o sexto; Jacaré é vice-líder

Brasília, DF, 3 (AFI) – Neste sábado, no estádio Serejão, em Taguatinga no Distrito Federal, o Brasiliense Futebol Clube recebeu o Gama no clássico candango de número 68. A partida terminou com empate em 0 a 0. Até aqui o Brasiliense venceu em 25 oportunidades, o Gama ganhou em 21 partidas e aconteceram 22empates.

Com este resultado, o Brasiliense chegou a segunda posição do grupo A5 com 8 pontos ganhos e Gama permanece na sexta posição com 5 pontos ganhos.

O JOGO

A primeira tentativa de gol foi do Gama a 2 minutos com Gabiga, mas a zaga do Brasiliense mandou para escanteio. A primeira investida do Brasiliense foi aos 8 minutos. Alan Mineiro cobrou escanteio e Keynan cabeceou e o goleiro Douglas defendeu. O Gama estava mais aceso no jogo buscando o ataque. Aos 17 minutos a primeira chance de gol e foi do Brasiliense. Luquinhas cruzou e Maicon Assis perdeu em cima da linha, pois a zaga do Gama salvou.Aos 21 minutos aconteceu o INACREDITÁVEL FUTEBOL CLUBE. Germano cruzou e Hugo Almeida perdeu o gol sem goleiro. A bola saiu pela linha de fundo. Aos 32 minutos, tabela de Luquinhas e Alan Mineiro e Luquinhas finalizou para grande defesa do goleiro Douglas, do Gama. Aos 38 minutos Alan Mineiro chutou de fora da área e a bola passou à esquerda do gol de Douglas, do Gama. Aos 44 minutos bola na área do Brasiliense, o goleiro Edmar Sucuri deixou a bola escapar e Hugo Almeida finalizou para a rede. O árbitro Luiz Claudio Sobral marcou falta no goleiro. Aos 48 minutos falta para o Brasiliense com cobrança de Alan Mineiro e a zaga do acabou salvando o time alviverde.

No segundo tempo, aos 4 minutos Germano finalizou para linha de fundo no ataque do Gama. Aos 8 minutos no ataque do Brasiliense após cobrança de falta de Alan Mineiro, a bola foi para fora. Aos 13 minutos Luquinhas recebeu a bola e finalizou e a bola passou rente a trave do goleiro Douglas, do Gama. Aos 16 minutos uma blitz do Brasiliense e uma grande defesa do goleiro Douglas na finalização de Peninha. Aos 21 minutos ataque do Gama com Hugo Almeida e o zagueiro Keynan, do Brasiliense, salvou. Aos 35 minutos cobrança de escanteio de Peninha para o Brasiliense e Luquinhas finalizou para fora. Aos 37 minutos o estreante Bernardo chutou e boa defesa do goleiro Douglas do Gama. Aos 41 minutos bola na área do Brasiliense e Hugo Almeida finalizou para fora. Aos 47 minutos Luquinhas lançou Bernardo que finalizou para fora perdendo boa chance para o Brasiliense.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O Brasiliense receberá a Aparecidense no próximo sábado no Serejão. O Gama vai até Porto Velho, em Roraima para enfrentar o Porto Velho também no sábado.