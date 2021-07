Brasiliense-DF 1 x 2 Aparecidense-GO – Goianos botam terror no Jacaré

Brasília, DF, 10 (AFI) – Neste sábado no estádio Serejão, em Taguatinga no Distrito Federal, o Brasiliense recebeu a Aparecidense em partida válida pela sexta rodada do Grupo A5 da Série D do Brasileiro. A partida terminou com vitória goiana por 2 a 1.

Com oito pontos ganhos o Brasiliense ocupa a quinta posição do grupo. A Aparecidense tem 11 pontos ganhos e ocupa a liderança do Grupo A5.

O JOGO

A primeira tentativa de gol foi do Brasiliense com Aldo chutando de fora da área e o goleiro da Aparecidense viu a bola ir pela linha de fundo. Aos 6 minutos falta em Luquinhas, do Brasiliense. Na cobrança de Peu o goleiro Pedro Henrique mandou para escanteio. Aos 10 minutos a investida da Aparecidense. Bruno Henrique chutou e a bola foi para escanteio. Aos 22 minutos a bola sobrou para Zé Love que chutou e o goleiro Pedro Henrique mandou para escanteio. Aos 25 minutos Peninha reclamou de marcação de pênalti a favor do Brasiliense. A arbitragem não marcou nada. Aos 45 minutos Peninha perdeu boa chance para abrir o marcador.

TEM GOL!

No segundo tempo, aos 9 minutos Adriel da Aparecidense foi derrubado na área. A arbitragem marcou pênalti. Aos 10 minutos Rodriguinho cobrou e fez 1 a 0 para a Aparecidense. Aos 20 minutos quase que Rafa Marcos ampliava para o time goiano.

O Brasiliense teve a expulsão do atacante Luquinhas pelo segundo cartão amarelo. A Aparecidense aproveitou-se e foi para cima do Brasiliense. Aos 25 minutos Rodrigues acertou o travessão do Brasiliense. O jacaré continuava tentando o empate mas a bola insistia em não entrar no gol. Aos 45 minutos depois de cobrança de falta, a bola sobrou para o Peu que chutou sobre o gol da Aparecidense. Aos 47 minutos num contra ataque fulminante, Wesley Matos fez 2 a 0 para a Aparecidense. Em seguida Michel Platini descontou para o Brasiliense, aos 49 minutos e o jogo terminou 2 a 1 para a Aparecidense.

PRÓXIMOS JOGOS

O Brasiliense volta a campo no domingo(18) contra a equipe do Jaraguá, buscando voltar a vencer após duas partidas sem vitória.

O Aparecidense recebe o time do União Rondonópolis, no sábado(17) as 16h.