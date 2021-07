Brasiliense-DF x Aparecidense-GO – A briga para se aproximar da liderança continua

Brasília, DF, 09 (AFI) – Neste sábado a partir das 15 horas no estádio Serejão, em Taguatinga no Distrito Federal, o Brasiliense receberá a Aparecidense em partida válida pela sexta rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com 8 pontos ganhos o Brasiliense ocupa a terceira posição do grupo. A Aparecidense tem também 8 pontos ganhos e ocupa a quarta posição do Grupo A5. O Brasiliense vem de empate em casa com o Gama, em 0 a 0. A Aparecidense perdeu em casa por 1 a 0 para o Porto Velho.

BRASILIENSE TEM RETORNO DO ARTILHEIRO DO AMOR



Os comandados do técnico Vilson Taddei contam com o retorno do zagueiro Badhuga e do atacante Zé Love, o artilheiro do Amor, após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A dúvida está na posição de primeiro volante pois Lídio acabou não sendo utilizado no clássico frente ao Gama. Aldo atuou no seu lugar. O volante Sandy e os atacantes Bruno Nunes e Jéferson Maranhão estão entregues ao departamento médico. Tobinha pode ganhar uma oportunidade no time titular.

APARECIDENSE QUER VOLTAR À LIDERANÇA DO GRUPO



Depois de ser surpreendido em casa com um gol aos 49 minutos do segundo tempo e consequentemente, a derrota por 1 a 0 para o Porto Velho, o time goiano quer buscar a recuperação na tabela e voltar a liderar seu grupo.

O técnico Thiago de Carvalho deve manter a base do time que vem atuando.

FICHA TÉCNICA

BRASILIENSE-DF X APARECIDENSE-GO

Data: 10/7 (sábado)

Horário: 15 horas

Local: Estádio Serejão, em Taguatinga/DF

Arbitragem: Diogo da Silva/SE, com os assistentes Milton Alves e David Souza, do DF. Quarto árbitro: Marcelo Rudá/DF

BRASILIENSE

Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan e Goduxo (Peu); Aldo (Lídio), Zotti e Alan Mineiro; Luquinhas, Zé Love e Tobinha (Peninha);

Técnico: Vilson Taddei

APARECIDENSE-GO

Pedro Henrique; Rafael Cruz, Lucas Gazal, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique, Rodriguinho e Robert; Adriel, Lelo e David

Técnico: Thiago Carvalho