Briga entre integrantes de ‘organizadas’ provoca confusão com tiros e pedradas

Uma confusão generalizada ocorreu na noite nesta quarta (7) no lado externo da Arena Geraldão, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. A confusão, segundo informações repassadas à reportagem do Alagoas 24 horas, teria o envolvimento de membros de torcidas organizadas rivais. A Polícia Militar informou que foi acionada após moradores da localidade presenciarem…

Uma confusão generalizada ocorreu na noite nesta quarta (7) no lado externo da Arena Geraldão, no bairro do Tabuleiro do Martins, em Maceió. A confusão, segundo informações repassadas à reportagem do Alagoas 24 horas, teria o envolvimento de membros de torcidas organizadas rivais.

A Polícia Militar informou que foi acionada após moradores da localidade presenciarem uma grande confusão com disparos de arma de fogo e depredação de veículos. A briga generalizada teria ocorrido após uma partida de futebol, na qual os jogadores foram surpreendidos pelos rivais.

Os funcionários do Geraldão confirmaram a confusão a militares, mas alegaram não ter condições de identificar os envolvidos. Também não foi informado se algum dos envolvidos foi atingido por disparos de arma de fogo. O helicóptero da Segurança Pública chegou a ser enviado ao local.

Em vídeos recebidos pela reportagem é possível identificar pelo menos dois veículos, que estava, estacionados próximos ao local, com os para-brisas e vidros laterais destruídos por pedradas.