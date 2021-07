Briga no Miss Bumbum: derrotada derruba faixa de vice-campeã; veja vídeo

A 10ª edição do Miss Bumbum, apresentada por Andressa Urach, vice-campeã em 2012, nesta última segunda-feira (5) deu o que falar. Com direito a atraso, beijo lésbico e treta ao final do programa, a adoradora de Jesus Cristo e digital influencer não perdeu o rebolado em nenhum momento, inclusive, sendo responsável pelo voto de minerva para decidir a mais nova vencedora do Miss Bumbum de 2021.

A escolha da primeira colocada resultou em empate entre as candidatas Juh Campos (Roraima) e Luna Blanc (Minas Gerais). Com o voto de minerva da apresentadora, o pódio ficou com Lunna Blanc em primeiro lugar, Juh Campos em segundo e Suzzana Simonet (Santa Catarina) em terceiro. Mas o resultado final não agradou a uma das participantes, a candidata Taty Sindel (Paraíba).

A representante do estado da Paraíba tirou a faixa da segunda colocada, jogou no chão e virou para a câmera, gritando: “Roubado”. Ela foi retirada do palco por seguranças em seguida.

Andressa Urach prestou apoio a Juh, que manteve a compostura e o sorriso, e pediu desculpas a quem acompanhava a transmissão.

Beijo Lésbico entre participantes