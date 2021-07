‘Brincando com Fogo’: casal transa cinco vezes e leva multa de R$ 200 mil em reality

Brenda e Matheus, participantes do reality show ‘Brincando com Fogo Brasil’, da Netflix, foram multados por fazerem sexo cinco vezes. Ao estrarem a suíte da atração o casal não conseguiu cumprrir a regra que impede o contato físico e por isso foram penalizados. Com isso, todo o grupo de participantes teve o valor descontado no prêmio final de R$ 500 mil.