Bronquiolite: saiba como prevenir e tratar a doença que acometeu filho de Malvino Salvador

Com as temperaturas mais frias no inverno, as pessoas costumam buscar lugares quentinhos e fechados para se aconchegar. Esses são os locais perfeitos para a proliferação de vírus de doenças respiratórias, como o vírus sincicial respiratório (VSR) que pode causar a bronquiolite. Recentemente, o filho caçula do ator Malvino Salvador e da pentacampeã mundial de Jiu Jitsu Kyra Gracie, contraiu a doença e precisou ser internado em um CTI (Centro de Terapia Intensiva), preocupando bastante os familiares e fãs do casal.

Mas o que é a bronquiolite? Entenda as causas, sintomas e saiba como se prevenir do vírus que entrará em contato com 90% das crianças de até três anos de idade.

O que é a bronquiolite?

De acordo com a pediatra Juliana Cabral de Oliveira, a bronquiolite é uma das maiores causas de internação infantil durante o inverno. É uma infecção viral que acomete as vias aéreas inferiores e começa com um resfriado comum, mas evolui para tosse, cansaço e desconforto respiratório. É muito importante que os pais tenham atenção pois os sintomas podem piorar rapidamente”, explicou. Ainda segundo a médica, pais de bebês recém nascidos ou com comorbidades devem ter cuidado redobrado.

Transmissão da doença

A transmissão ocorre pelo ar ou por contato, através das mãos ou objetos contaminados por secreção que contenha o vírus, por isso é tão importante higienizar as mãos antes de ter contato com bebês.

Os sintomas iniciais são bem parecidos com os do resfriado: tosse, obstrução nasal, coriza e chiado no peito. Os sinais se assemelham a uma crise de asma e duram aproximadamente de 3 a 15 dias.

“É uma doença que produz muita secreção nos bronquíolos, região que leva ar para os pulmões, gerando uma obstrução parcial e impedindo a saída adequada do ar dos pulmões comprometendo a respiração, o que agrava o caso”, explica Juliana.