BRQ abre 400 vagas de emprego para todo o país

A BRQ Digital Solutions, empresa especializada em transformação digital, abriu 400 vagas de emprego. As oportunidades são para desenvolvimento, gerente de projetos, agile coach, engenharia de dados, analista de negócios, analista de testes, programador, entre outras.

Entre os benefícios estão assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, vale-refeição, vale-alimentação, e seguro de vida. Os candidatos selecionados atuaram no modelo ‘anywhere office’, ou seja modelo totalmente remoto, de qualquer lugar do Brasil ou do Mundo.