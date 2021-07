BRQ Digital Solutions abre mais de 100 empregos pelo país

A BRQ Digital Solutions está divulgando várias oportunidades de emprego pelo país! São diversos cargos com benefícios! As vagas são para a empresa que está consolidada como uma das maiores empresas de transformação digital pelo Brasil. Veja quais são as orientações para se inscrever e garantir a carteira assinada!

BRQ Digital Solutions abre empregos pelo país

A empresa está abrindo oportunidades para quem procura contratação na área de tecnologia e afins. A BRQ Digital Solutions divulga chances nos cargos, a seguir!

Você Pode Gostar Também:

Desenvolver Android SR;

Analista de Negócios com Inglês 100% Remoto;

Dev Android Pleno 100% Remoto;

Dev Java Sênior 100% Remoto;

Gerente de Projetos PL;

Especialista Java;

Arquiteto de Software Sênior (Gcp);

Analista de Sistemas Java;

Sre/Dev Ops Sênior Projeto Internacional;

Analista Bi Microstrategy;

Analista de Negócios;

Analista de Teste;

Programador .Net Core;

Gerente de Projetos Sr;

Analista de Testes PL;

Analista Desenvolvedor Java SR;

Desenvolvedor Python;

Coordenador de Projetos SR;

Desenvolvedor Java Fullstack;

Desenvolvedor Java;

Analista de Testes Sr;

Programador Cobol Cod. 9097;

Consultor de Sistemas Java;

Scrum Master;

Desenvolvedor Flutter;

Analista Sistemas .NET SR;

Analista Sistemas Python SR;

Analista Sistemas JAVA PL;

Arquiteto .Net Core SR;

Cientista de Dados;

Analista Bi Tableau Pleno;

Analista de Teste Automação;

Analista de Sistemas SR – Flutter;

Analista de Segurança da Informação;

Analista de Testes (Qa) Sênior;

Desenvolvedor Salesforce Pleno Cód. 7673;

Arquiteto de Integração Cód. 7676;

Programa de Formação Entry Point Brq;

Analista de Negócios;

Front-End Angular;

Full Stack .Net Core;

Analista de Sistemas Mainframe.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das possibilidades de emprego pelo país, pode acessar o site de inscrição, escolher entre as oportunidades, clicar na vaga pleiteada e em “Candidate-se”. A BRQ Digital Solutions está em busca de profissionais qualificados nas áreas disponíveis para abranger bons resultados em todas as funções.

