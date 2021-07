A BRQ Digital Solutions recruta profissionais em todo o país. A empresa de tecnologia, que se consolidou como uma das maiores no setor de tecnologia do Brasil promovendo a digitalização de bancos, seguradoras, companhias de telecomunicação e outras instituições líderes, está oferecendo novas vagas de emprego para atuação na modalidade de trabalho remoto. Há chances para níveis pleno e sênior.

Os interessados poderão concorrer à oportunidades nas posições de Analista de Sistemas Angular (Desenvolvedor), Analista de Sistemas Front-end, Analista de Sistemas iOS, Dev Java/.Net PL, Dev Java PL, Analista de automação testes SR, Scrum Master, Agile Coach, Arquiteto Java com AWS, DEV Java com AWS, Fullstack Java com Angular, Dev iOS PL,

Engenheiro de Dados – Bigdata, Analista de Qualidade Pleno, Desenvolvedor RPA SR, Programador Cobol, Analista de Teste SR, Analista de Negócios, Desenvolvedor C++ / AWS Pl / Sr, Dev Ops Sênior, Analista de Negócios, Analista de BI, Analista Programador (Django), Gerente de Projetos, Analista de Testes, Desenvolvedor Java, Front-End Angular, Full Stack .Net Core, Analista de Teste Automação, Cientista de Dados, Engenheiro de Dados Bigdata, Analista de Suporte a Produção.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas os funcionários terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa que é destaque como um dos melhores lugares para trabalhar, segundo o Great Place To Work e Glassdoor.

Ainda nesse sentido, os contratados terão direito a salário compatível com o mercado, além de:

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio academia

Auxílio creche

Empréstimo Consignado

Home office

Horário flexível

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Programa de treinamentos

Seguro de vida

Vale alimentação

Vale refeição

Vale transporte

Como se candidatar às vagas da BRQ Digital Solutions

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela BRQ Digital Solutions deverão acessar a página de carreiras da empresa e cadastrar currículo na posição desejada.