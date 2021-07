Bruna Linzmeyer radicaliza em mudança no visual para viver personagem de Pantanal

Bruna Linzmeyer surgiu completamente diferente nesta sexta-feira (23) ao exibir o novo visual para viver um papel especial no remake de Pantanal, previsto para estrear em 2022 na Globo. Com as madeixas loiras, a atriz abandonou o tom escuro e foi super elogiada pelos fãs.

“Olar, Madeleine”, escreveu ela, fazendo menção ao nome da personagem que irá interpretar na trama, que foi vivida originalmente por Ingra Lyberato na versão original do enredo, que foi exibida pela TV Manchete, em 1990.

Nos comentários, os internautas vibraram com a novidade. “Uau, mas é linda de qualquer jeito, viu?!” disse uma admiradora. “Meu Deus, que perfeita”.

Veja: