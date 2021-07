Bruna Marquezine posta vídeo com Enzo Celulari e aponta possível retorno do casal

Bruna Marquezine surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (21) ao compartilhar um vídeo nos Stories do Instagram onde Enzo Celulari aparece brincando com a gatinha que os dois adotaram juntos. Um amigo que ambos têm em comum, o Gabriel David, também surgiu na gravação.

“Feliz seu dia, tio da Mia! Você tem um coração lindo, Biel. Te admiro muito! Te desejo tudo de melhor, meu querido!”, escreveu a atriz, ao parabenizar o jovem, que fez aniversário ontem.

Após o compartilhamento, começaram a surgir rumores de uma possível reconciliação, já que, desde o mês passado, indícios apontavam que eles haviam rompido o relacionamento. Apesar de o vídeo parecer ser antigo, já que a gatinha está filhote nas imagens, o repost de Gabriel, citando a famosa como cunhada, chamou a atenção.

“Ih rapaz Bruna e Enzo voltaram, o Gabriel (melhor amigo do Enzo, quase irmão) chamou ela de Cu( cunhada)”, destacou uma internauta no Twitter. “A Bruna Marquezine tá com Enzo. O bem venceu hoje”, enfatizou outra.

Veja: