Bruninho e Lucarelli brilham, Brasil vence de virada no vôlei e garante classificação

A seleção brasileira masculina de vôlei se recuperou da derrota para os russos e venceu, na madrugada desta sexta-feira, os Estados Unidos por 3 sets a 1 (30/32, 25/23, 25/21 e 25/20), de virada e com ótima participação de Lucarelli e Bruninho. O resultado bota os brasileiros na segunda colocação do grupo, passando os americanos, e deixa a seleção garantida para as quartas de final.

O jogo também marcou alguns pontos nos quais a equipe brasileira melhorou em comparação à derrota por 3 a 0 contra os russos. Nesta sexta-feira, o Brasil somou mais pontos de bloqueio que o adversário (9 contra 7). Contra o Comitê Olímpico Russo, foram 12 para os russos, o dobro da pontuação brasileira.

A partida começou tensa, com os americanos abrindo 5 a 0, levantando um temor de que a derrota para os russos tinha deixado cicatrizes na equipe brasileira. O Brasil, no entanto, se recuperou, e chegou a virar a partida, mas foi derrotado em um longo e eletrizante fim de set, por 32 a 30, repetindo erros que tiveram contra os russos, como na recepção.

A parcial também teve um detalhe que estaria presente em todos os sets: a ousadia dos americanos nos saques, levando-os a muitos erros. Foram oito saques errados no primeiro set, contra apenas um do Brasil. A seleção dos EUA falhou mais vezes no quesito em todos os sets.

No segundo set, novamente disputado, o Brasil conseguiu se recuperar e venceu outro confronto tenso, por 25 a 23, com o bloqueio brasileiro começando a funcionar bem.

O empate no placar deu mais confiança à seleção, que melhorou a recepção e foi mais precisa no ataque. Assim, venceu mais tranquilamente, por 25 a 21, com Bruninho e Lucarelli, que seria o maior pontuador do time — 18 pontos — no fim da partida, se destacando.

— A energia foi diferente. O time estava com uma energia mais animal e isso fez diferença. A gente sabe que a derrota [contra os russos] foi dolorida, mas foi um jogo — analisou Lucarelli.

No último set, após um começo apertado, o Brasil parecia se encaminhar para uma vitória mais tranquila, chegando a abrir uma vantagem de cinco pontos, com 18 a 13. Mas os americanos se recuperaram, dando uma impressão de que poderiam virar. Com a confiança restabelecida, porém, a seleção brasileira conseguiu uma sequência de pontos, fechando o placar em 25 a 20.

Bruninho, que teve ótima atuação, servindo bem os companheiros, destacou o poder coletivo da seleção:

— Quando está todo mundo dentro do jogo, bem, é muito bom para o levantador, você consegue fazer a estratégia sem preocupação e isso foi fundamental hoje — afirmou o levantador após a partida. — Ontem quando a gente estava naquela ressaca da derrota, de uma derrota que dói e frustra porque não conseguimos jogar bem, a gente foi para a quadra e treinou como se fosse o último treino. E ninguém treina mais do que a gente.

A vitória dá mais confiança ainda para a equipe tendo em vista que a selação brasileira não vencia os norte-americanos em uma Olimpíada desde os Jogos de Sidney, há 17 anos.