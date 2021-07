Bruno César, ex-Vasco, Palmeiras e Corinthians, pode parar em time da Série C

Belém, PA, 14 (AFI) – O Paysandu promete não poupar forças para realizar uma contratação de impacto para seguir em busca do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão abriu negociação por Bruno César, que está sem clube desde quando rescindiu com o Vasco da Gama.

Bruno Cesar, 32 anos, começou a carreira no Ulbra e rodu por Noroeste, Santo André, Corinthians, Benfica, Palmeiras, Sporting e Vasco da Gama. No currículo, tem duas conquistas da Liga de Portugal.

INVESTIMENTO

A diretoria quer Bruno Cesar para liderar a equipe na busca pelo acesso. O Papão anunciou recentemente nomes de peso como Rildo, ex-Santos, Ponte Preta e Corinthians, e Rafael Grampola, ex-Joinville e Vila Nova.

O Paysandu é o segundo colocado do Grupo A, com 11 pontos, assim como o líder Botafogo-PB e o Ferroviário, terceiro. O time paraense volta a campo no sábado, às 19h, diante do Altos, na Curuzu.