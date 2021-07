Bruno, ex-KLB, anuncia que será pai pela primeira vez

Bruno, ex-integrante do grupo KLB, anunciou que será pai! O pequeno Ravi, nome escolhido pelo cantor e pela namorada Maria Luiza, está no forninho há 3 meses e meio. Mas, o casal está bem ansioso.

“Nos conhecemos em 2018 numa confraternização de amigos e, desde então, entre idas e vindas, não nos largarmos mais. Quando voltamos da última vez, em menos de um mês, engravidei. Fiz um teste, sozinha, e liguei para ele, que estava vindo para minha casa e dei a notícia ali mesmo, na hora. Apesar do susto, estou muito feliz! O Bruno me apoia em tudo e está fazendo esse momento ser bem tranquilo”, revela Maria para a coluna Gente, do site IG.