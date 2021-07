Bruno Gagliasso afirma que pretende morar em rancho quando voltar ao Brasil

Bruno Gagliasso está passando uma temporada em Lisboa, Portugal, ao lado da família. Giovana Ewbank e os filhos se mudaram para o país para ficarem mais próximos do ator, que está gravando uma série em Madri, na Espanha.

Apesar da estadia no exterior, o ator não tem planos de abandonar o Brasil. Inclusive, em recente bate-papo com os internautas através dos Stories do Instagram, o galã revelou que em breve estará de volta ao solo brasileiro.

“Não abandono o Brasil por nada desse mundo. Amo Fernando de Noronha, Rio de Janeiro, amo Membeca, onde tenho rancho. Claro que estou passando uma temporada na Espanha e Portugal, mas eu volto”, disse Bruno.

Em seguida, ele revelou que pensa em morar no rancho que construiu em Membeca, na Paraíba do Sul: “A minha ideia é se muda pro rancho da montanha, é um lugar que tenho muito carinho. Amo aquele lugar. Só preciso convencer a Giovanna. Tem um trabalho ainda em cima, né, Gio? Aliás, preciso convencer ela a um monte de coisa. A ter filho ano que vem”, afirmou.

Além disso, ele foi questionado se estará no país de origem nas eleições de 2022: “É claro que vou estar, não perco por nada. Deixo de fazer qualquer coisa para estar nesse momento no Brasil, pra ir votar e apertar o botão. Aliás, todo mundo deveria fazer isso, hein? E consciente”, respondeu.