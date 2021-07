Bruno Gagliasso revela quer ser pai novamente em 2022

Nesta terça-feira (6), o ator Bruno Gagliasso respondeu perguntas dos seus seguidores. Uma fã questionou se ele gostaria de ter mais um filho em 2022 e a resposta foi mais do que positiva. Segundo o galã, a decisão só depende da esposa, Giovanna Ewbank.

“Eu estou dentro! Aliás, se vocês puderem me ajudar… Se vocês puderem ir lá no Instagram da Gio e comentar ‘mais um bebê para 2022’ eu vou adorar a ajuda!”, brincou o ator. Ele ainda disse que seus filhos adoram a ideia de ter mais um irmãozinho ou irmãzinha.

Bruno e Giovanna se tornaram pais pela primeira vez em 2016, quando adotaram a pequena Titi no Malawi. Em 2019, os artistas adotaram Bless, também no país africano. Em 2020 nasceu o primeiro filho biológico do casal, Zyan, hoje com 11 meses.