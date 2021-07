Bruno Gagliasso se envolve em confusão após defender uso de máscara em aeroporto

Morando ao lado da família na Europa, onde está produzindo uma série da Netflix, Bruno Gagliasso se envolveu em uma confusão no último sábado (3), no aeroporto de Portugal.

Segundo o colunista Leo Dias, tudo começou após o ator defender uma pessoa que estava sendo agredida verbalmente por exigir que uma outra usasse a máscara, que inclusive é uma exigência local como medida de segurança contra a contaminação da Covid-19.

Indignado com a situação, a marido de Giovanna Ewbank entrou na “briga” e defendeu o uso do equipamento. Procurada pelo jornalista, a assessoria de imprensa do artista confirmou a história.