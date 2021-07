Bruno Mazzeo lamenta morte de irmão

Nesta segunda-feira (5), o ator Bruno Mazzeo lamentou a morte de seu irmão por parte de pai, Cícero Chaves, de apenas 39 anos. O produtor musical e DJ faleceu no último domingo (5) e a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Com um compilado de fotos, Mazzeo escreveu: “Mais uma saudade daquelas que sei que não vai passar e com a qual vou ser obrigado a conviver. A vida nem sempre (ou quase nunca) faz sentido”.

Tanto o ator como o DJ são filhos do humorista Chico Anysio, falecido em 2012. Além de irmãos, Bruno Mazzeo também era padrinho de Cícero. “Descansa, Cícero. Que, a essa hora, já deve estar no colo gostoso do nosso papai”, finalizou Bruno.