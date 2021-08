Brusque 3 x 0 Confiança – Quadricolor embala, cola no G4 e afunda rival na lanterna da Série B

Brusque, SC, 31 (AFI) – Depois de empatar com o líder Náutico, o Brusque conquistou mais um bom resultado para seguir na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado (31), o time catarinense fez um primeiro tempo avassalador e venceu o lanterna Confiança, pelo placar de 3 a 0, no Estádio Augusto Bauer. Thiago Alagoano (2x) e Garcez fizeram os gols que fizeram com que os donos da casa chegassem há quatro jogos sem derrota.

Com o resultado, o Brusque chegou aos 23 pontos e aparece na sexta colocação, com três pontos a menos que o Avaí, que tem 26 e é o primeiro time dentro da zona de acesso. Já o Confiança vive um momento completamente diferente na tabela. Sem vencer há oito jogos, o time sergipano amarga a lanterna com apenas dez pontos ganhos em quinze rodadas.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes procurando o gol desde o início. Mas, conforme o tempo foi passando, o Brusque passou a ter o domínio total da partida. Tanto que abriu o placar aos 23 minutos. Zé Carlos saiu jogando com um chutão, que acabou virando um lançamento para Garcez, que invadiu que invadiu a área, mas acabou derrubado pelo goleiro Rafael Santos. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Thiago Alagoano foi para a cobrança e não desperdiçou.

Minutos depois, aos 37, o camisa 10 marcou mais um, dessa vez com bola rolando. Depois de uma saída errada da zaga adversária, Alex Ruan ficou com a bola e só rolou para Thiago Alagoano empurrar para o fundo das redes. Ainda no primeiro tempo, o Brusque ainda fez mais um e praticamente sacramentou a vitória. Aos 41, Garcez partiu em velocidade e bateu na saída do goleiro Rafael Santos, que nada pode fazer.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o ritmo da partida caiu bastante, já que o Brusque tentou segurar mais a bola na defesa para controlar o resultado. Do outro lado, o Confiança tentava responder em contra-ataques rápidos quando tinha espaço, mas pouco levou perigo. Em situação confortável no placar, o Jerson Testoni aproveitou para fazer diversas mudanças no time da casa, também para gastar o tempo.

Tanto que a única chance real de gol do segundo tempo só foi sair aos 41 minutos. Nirley afastou mal e a bola sobrou para Fellipe Soutto soltar uma bomba de fora da área, que parou em uma bela defesa do goleiro Rafael Santos, evitando o que seria o quarto gol do Brusque na partida. Até por conta disso, o placar terminou mesmo em 3 a 0 para os donos da casa.





PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (07) para a disputa da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Logo às 11h da manhã, o Brusque-SC recebe o Cruzeiro, no Estádio Augusto Bauer. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Confiança visita o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife.