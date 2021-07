Brusque x Confiança – Ótima chance de encostar no G4, Bruscão!

Brusque, SC, 30 (AF) – Se a intenção do Brusque é de colar no G4, o time tem uma grande chance neste sábado, quando enfrentará o Confiança, às 21 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após um início promissor, o time catarinense caiu de produção e agora tenta manter a regularidade. São três jogos sem derrota, sendo que na última rodada empatou com o líder Náutico por 1 a 1, em Recife. O Brusque é o nono colocado com 20 pontos – cinco a menos que o Avaí, primeiro time no G4.

Já o Confiança vive situação extremamente delicada. Sem vencer há oito jogos, o time sergipano vem de derrota para o Botafogo, por 1 a 0, em casa. O Confiança é apenas o último colocado com dez pontos. Detalhe: o time ainda não definiu seu novo treinador após a demissão de Rodrigo Santana na semana passada.

BRUSQUE COM RETORNOS IMPORTANTES

O Brusque tem muitas novidades para o confronto de sábado. A primeira é no banco de reservas, já que o treinador Jerson Testoni cumpriu suspensão automática na última rodada e voltará a ter condição de ir para à beirada do campo.

Em relação ao time, o lateral-direito Vivico, o zagueiro Ianson e o meia Jhon Cley foram liberados pelo departamento médico e podem jogar. Do trio, Ianson é quem deverá ser colocado como titular no lugar de Everton Alemão.

Contudo, para esta partida o Brusque não contará com o centroavante-artilheiro Edu, com lesão muscular e vetado pelo departamento médico. Maurício Garcez assumirá a condição no ataque ao lado de Alex Ruan.

CONFIANÇA VAI MEXER

Sem técnico desde a saída de Rodrigo Santana, o Confiança será novamente dirigido pelo auxiliar Zé Carlos. Para o confronto, ele terá o retorno do atacante Robinho, que estava lesionado e fora do time há quase um mês. Apesar disso, ele deverá iniciar a partida como opção no banco de reservas.

Por outro lado, o time sergipano não terá o experiente Neto Berola, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem ele, Ítalo e Gustavo Ramos brigam pela condição de titular.

“Tivemos a semana inteira para trabalhar e alinhas algumas coisas para junto com a estratégia do Zé Carlos nós acreditamos muito que vamos somar pontos, vencer e sair da situação que estamos. Tive a oportunidade de jogar contra o Brusque algumas vezes”, disse o meia Jhemerson sobre o confronto.