Brusque x CSA: Times tentam reencontrar caminho das vitórias na Série B

Brusque, SC, 09 (AFI) – Após perderem na última rodada, Brusque e CSA, se enfrentam para tentar reconciliação. A partida será neste domingo as 20:30h no estádio Augusto Bauer.

Brusque vem de uma goleada sofrida para o Guarani por 4 a 1 em partida no estádio Brinco de Ouro. E joga em casa em busca de encostar no G-4. Atualmente a equipe se encontra em sétimo lugar apenas quatro pontos de distância do CRB que ocupa a quarta posição.

Já o objetivo do CSA é se afastar da zona de rebaixamento, mas no último jogo perdeu no clássico alagoano para o CRB por 1 a 0, e agora viajou até o sul do país para enfrentar o Brusque. Atualmente o CSA está em décimo quarto lugar apenas um ponto da zona de rebaixamento.

BRUSQUE

O time tem duas dúvidas para o confronto, Alex Ruan e Bruno Alves poderão ficar no banco de reservas. Já o Maurício Garcez, já deve ser utilizado pelo treinador Jerson Testoni, neste domingo, mas iniciará a partida no banco de reservas.

“É uma necessidade que a gente tem. Ele vem de um tempo parado, então vamos ver sobre se ele vai iniciar a partida ou não. Ele não está 100% ainda. Mas como temos esta necessidade, vamos ver o que fazer.”

Outro desfalque da equipe é o goleiro Ruan Carneiro tem treinado desde segunda-feira, 5, recuperado da Covid-19. O próximo desafio é recuperar a forma física, pois passou por sintomas respiratórios mais preocupantes.

CSA

Para este jogo, o time será comandado pelo treinador interino Adriano Rodrigues, já que Bruno Pivetti, pediu demissão do cargo.

O principal desfalque do CSA é o Dellatorre, destaque do time, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e ficará fora da partida. O seu substituto deve ser Dudu Beberibe, que pode fazer sua estreia depois de ser contratado recentemente vindo do 4 de Julho-PI.