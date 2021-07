Buchecha homenageia Claudinho 19 anos após morte trágica do parceiro

Se você foi adolescente no final dos anos 90, provavelmente acompanhou o sucesso da dupla Claudinho & Buchecha. Com as canções ‘Só Love’ e ‘Conquista’, os dois amigos de infância ganharam discos de platina e conquistaram diversos fãs pelo Brasil. Porém, o sonho da dupla acabou no dia 13 de julho de 2002, em um trágico acidente de carro que matou Claudinho.

Nesta terça-feira (13), completam-se 19 anos da morte do cantor. A tragédia aconteceu logo após um show na cidade de Lorena, em São Paulo. Diferente de Buchecha, que voltaria com a van da produção, Claudinho decidiu fazer a viagem com o próprio carro. Durante o trajeto, o veículo em que o cantor e o empresário estavam saiu da pista e colidiu com uma árvore. Claudinho, que estava no banco do carona, morreu na hora.

Em postagem feita no Instagram, Buchecha compartilhou uma caricatura feita pelo artista Daniel Souza. Na legenda, ele escreveu: “Mais um dia 13 de julho! Muito obrigado, Daniel Souza pela homenagem à dupla, você é um gênio”. Confira a arte:

Buchecha fala sobre o acidente

Em uma entrevista recente ao podcast Flow, o cantor Buchecha disse que a equipe que estava na van chegou ao local do acidente logo após o acontecimento. “A gente viu o carro quando tinha acabado de acontecer. Chegamos antes da ambulância. Fui lá ver e era meu mano. Perdi um irmão. Não dei meu último abraço nele nem conversamos. Foi um choque muito grande”, afirmou.

Após o acidente que levou o amigo, Buchecha entrou em depressão, mas com ajuda de amigos e familiares encontrou forças para cantar novamente. A música ‘Fico Assim sem Você’ foi lançada ainda em 2002 e ganhou um verso especial: ‘amor sem beijinho/ Buchecha sem Claudinho/ sou eu assim sem você’. Dois anos depois, a cantora Adriana Calcanhoto lançou uma nova versão da canção que até hoje está na boca do publico.