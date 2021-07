Busca ativa do Programa CRIA em Penedo tem início nessa quinta-feira (15) pelo Povoado Catrapó

DECOM PMP

A busca ativa do Programa CRIA está de volta, a partir dessa quinta-feira (15), nos povoados e assentamentos da zona rural de Penedo. E desta vez, o trabalho será feito de casa em casa.

Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) da Prefeitura de Penedo que viabiliza o acesso da população residente na zona rural aos programas sociais desenvolvidos no âmbito do município.

O trabalho de busca ativa da gestão Crescendo Com Seu Povo amplia a inclusão dos que mais necessitam de políticas públicas, beneficiando as famílias que não precisam se deslocar até a cidade para serem atendidas.

A partir de quinta-feira (15), a SEMDSH leva o cadastramento do CRIA e do Cadastro Único (CadÚnico) para novos povoados da zona rural do município, iniciando pela comunidade do Catrapó.

Dia 16, a ação ocorre no povoado Carapina e no dia 23 de julho, prossegue no Assentamento Novo Horizonte.

Já no dia 29 é a vez do Assentamento São José. Essa etapa da ação itinerante da SEMDSH será encerrada no dia 30 de julho, no Povoado Campo Grande.

O Programa CRIA é realizado pelo Governo de Alagoas em parceria com os município e já beneficiou três mil pessoas em Penedo

O Criança Alagoana dá direito ao benefício de 100 reais mensais para gestantes e mães de crianças até cinco anos de idade. A exceção é para mães cujo seus filhos tenham microcefalia com até os 7 anos de idade.

A condição necessária para participar é estar em situação de pobreza ou extrema pobreza e cadastrada no CadÚnico do município.

Quem recebe Bolsa Família também pode se cadastrar, não correndo risco de ficar sem o benefício federal.

