C6 Bank permite que empresas usem PIX de forma gratuita. Confira!

O PIX, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central , é gratuito para pessoas físicas em 100% dos casos, porém no caso das empresas as instituições financeiras têm permissão para cobrar pelas transações envolvendo pessoas jurídicas. No entanto, o C6 Bank comunicou que escolheu deixar as transações por PIX grátis para todos os clientes.

Ou seja, todos os usuários do C6 Bank têm direito ao PIX de maneira gratuita, independente do tipo de conta, seja ela Pessoa Jurídica (PJ) ou Pessoa Física (PF).

Uma das maiores vantagens para as empresas ao utilizar o PIX, é que as transferências são instantâneas, o dinheiro referente a venda realizada cai na mesma hora na conta do prestador de serviço. Em contrapartida, as transações realizadas utilizando cartão de crédito e boleto levam um bom tempo até serem acertadas.

O pagamento utilizando o PIX é realizado a partir da leitura de um QR code, a partir de um link gerado pelo vendedor ou pela chave PIX cadastrada pelo prestador de serviço.

PIX gratuito também na maquininha do C6 Bank

Além das inúmeras vantagens oferecidas pelo banco digital como a conta digital e o cartão sem anuidade, o C6 Bank também oferece uma maquininha de cartão aos prestadores de serviço. O nome dado para essa ferramenta foi C6 Pay, ela aceita além dos cartões pagamentos utilizando o PIX e de maneira 100% gratuita.

O pagamento é feito através de um QR code que é gerado a cada nova transação, ele é mostrado na tela da maquininha o valor cai instantaneamente na fala que foi vinculada a C6 Pay. Além do QR Code, o pagamento pode ser realizado também através de um link de pagamento que também é gerado a cada nova transação.

O banco digital ressalta que quem já possui a maquininha precisa ativar a função PIX, é possivel fazer isso por meio da Central de Atendimento do banco e pelo chat diretamente no app do C6 Bank. Os novos clientes devem solicitar essa função direto no momento da contratação.

No momento em que o lojista contrata a função, ele recebe dois anos de transações PIX ilimitadas. Após o período, o vendedor ainda terá direito a 100 transações de maneira gratuita por mês, se este número for superado cada transação a mais terá valor de R$0,15. Atualmente os bancos cobram de 1,2% até 2% do valor das transações realizadas por PIX para empresas.

Mais vantagens para contas PJ

As MEIs e PMEs têm o direito de abrir conta no C6 Bank diretamente pelo app do banco digital, o tempo máximo para isso é de dois dias, e a economia gerada é de cerca de R$3 mil por ano se comparado a serviços oferecidos por instituições financeiras tradicionais. As contas C6 Bank são 100% gratuitas, enquanto outras instituições chegam a cobrar até R$100 por mês pela manutenção.

O usuário com conta PJ conta com um cartão empresarial que tem anuidade zerada, 100 TEDs grátis por mês, pagamento de boletos ilimitados, além de terem direito a saques gratuitos na Rede 24h.

Ao abrir a conta no C6 Bank, a empresa pode contratar a maquininha C6 Pay dentro do app do banco, com taxas muito baixas. Para quem tem faturamento maior do que R$3,5 mil por mês e usa a conta do banco como conta salário, a maquininha fica gratuita.