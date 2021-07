Cacau Protásio se casa com fotógrafo em cerimônia íntima; veja vídeos

A humorista Cacau Protásio se casou neste último final de semana com o fotógrafo Janderson Pires. A cerimônia foi realizada na casa do casal no Rio de Janeiro e foi para poucos convidados.

A cadela de Cacau, chamada Sambinha, foi a dama de honra com direito a vestido. Em uma rede social, Cacau mostrou parte da festa em vídeos e fotos.

Cacau e Janderson estão há 9 anos juntos e no ano passado chegaram a fazer uma renovação dos votos. Apesar de considerarem casados, essa foi a primeira vez que eles oficializaram a união no civil.

“Casei no civil em casa com nossas mães e irmãos e padrinhos foi lindo. Amanhã faremos a nossa reunião pra programar o nosso casamento no religioso, sem pandemia, com os nossos amigos e a nossa família toda”, contou a atriz.

Na troca dos votos, o noivo Janderson lembrou que o último ano trouxe muitos desafios. Além do período de internação de Cacau, ele sofreu com a morte do pai. ‘Passamos muitos momentos bons e outros nem tanto. Neste ano, tivemos desafios, mas fortaleceu nossa união. Tivemos um ano desafiador e intenso. Tivemos perdas. A perda do meu pai.”, disse ele.