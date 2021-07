Um cachorro que ficou com a cabeça entalada num cano de PVC do muro de uma casa em Goiás foi salvo por bombeiros. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), no bairro Alphaville, em Goiânia. Equipes do quartel de Quirinópolis seguiram para o local após serem chamadas pela dona do animal.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros



De acordo com os bombeiros, para retirar o cachorro do cano foi necessário quebrar a estrutura do muro ao redor dele. O animal não se machucou e foi entregue à dona.