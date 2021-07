‘Cadê a nota?’: narração de Galvão Bueno em medalha de Rebeca Andrade rende memes

Galvão Bueno emocionou os brasileiros na manhã desta quinta-feira (29) durante a narração da prova do individual geral feminino na ginástica artística, que deu a prata para Rebeca Andrade. Além de levar os brasileiros às lágrimas, o narrador também rendeu memes pela emoção e ansiedade demonstrada durante a cobertura.

O nome do narrador ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Galvão, ao lado de Daiane dos Santos e Diego Hypólito, estava visivelmente ansioso e emocionado com a possibilidade de medalha da brasileira na competição. Um dos momentos foi quando a nota de Rebeca foi corrigida após um recurso. ” “Belíssimo recurso”, chegou a gritar Galvão, como se fosse um gol em um jogo de futebol.