Café da manhã em 15 minutos: veja a receita de um omelete com aveia, tomate e manjericão

Oito ingredientes e quinze minutos de preparo: assim, dessa forma simples, você pode deixar o seu café da manhã muito mais saboroso e nutritivo com um omelete com aveite, tomate-cereja e manjericão. A receita foi dada pela Nestlé. Confira o passo a passo.



Receita de Omelete com Aveia, Tomates-cereja e Manjericão

Ingredientes

2 colheres (sopa) de Aveia Flocos Fino

1 colher (sopa) de fécula de batata

1 colher (sopa) de Iogurte Natural Desnatado

1 ovo

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

8 folhas de manjericão fresco

4 tomates-cereja cortados ao meio

Modo de preparo