Caio Castro vence prova em Interlagos com torcida de Grazi Massafera, na bandeirada

Após um terceiro lugar no pódio, no sábado, 17. Caio Castro ganhou a prova na Porsche Cup GT3 Sport neste domingo, 18. O ator já largava em segundo e fez uma ótima corrida até o final. Grazi Massafera, que já tinha entregado o troféu a ele no dia anterior, foi para a chegada, e ficou ao lado da bandeirada, emocionada.

Depois, a atriz correu para os bastidores, enquanto falava com Caio pelo rádio de comunicação da equipe no cockpit. O ator, agora piloto campeão na terceira etapa (as provas começaram em maio), desceu do carro bastante eufórico, subiu no teto e fez a pose de vencedor.