CAIXA 2021: liberados pagamentos de até R$1.000 por celular

A Caixa Econômica Federal conta com liberação de novos serviços de mensagem seguros para que o cidadão acompanhe de perto suas transações com o CAIXA: é o chamado Alerta SMS com mensagens via celular.

A instituição financeira pública já começou a realizar o pagamento do auxílio emergencial para mais de 40 milhões de brasileiros em todo o país.

“A Caixa está sempre inovando e buscando a excelência quando o assunto é segurança. Para isso, a Caixa criou o serviço Mensagem via Celular“, revelou.

Segundo informações da CAIXA, a ferramenta prioriza a sua segurança, uma vez que, ao se cadastrar, o usuário passa a receber mensagens avisando sobre transações de débitos aprovadas, canceladas e negadas, realizadas em conta-corrente e conta poupança.

Ademais, também são comunicadas as compras efetuadas com cartão de débito (Maestro e VisaEletron), realizadas em estabelecimentos comerciais.

Como utilizar o serviço Alerta SMS CAIXA

O banco selecionou três dicas para utilização do serviço:

1- É importante que você evite acumular em seu celular mensagens com informações sobre as transações realizadas em sua conta.

2- Caso o celular seja roubado ou extraviado, cancele o serviço imediatamente no Internet Banking Caixa ou em uma agência da Caixa.

3- Caso opte pela adesão pelo Internet Banking Caixa, verifique se está em uma página de segurança antes de fornecer seus dados.

É importante destacar que, assim como a adesão, o cancelamento do serviço também é feito no Internet Banking Caixa ou nas salas de autoatendimento.

Para isso, o usuário receberá imediatamente uma mensagem da Caixa confirmando o cancelamento do serviço e, em seguida, o envio de mensagens será suspenso.

Vale lembrar que somente o titular pode cancelar o serviço ou solicitar, pessoalmente, o cancelamento em sua agência da Caixa.

“Caso receba uma mensagem de cancelamento não reconhecida por você, contate imediatamente sua agência da Caixa ou suporte telefônico, pelo 0800 726 0104. O serviço está disponível 24h por dia, 7 dias por semana”, diz o banco.

Troca de telefone

Em caso de troca de número do telefone, não é possível alterar os dados cadastrados. O cliente deverá excluir o serviço e, em seguida, fazer uma nova adesão informando o novo número. Tanto a exclusão como a nova inclusão são feitas no Internet Banking Caixa, nas salas de autoatendimento ou na agência da Caixa do cliente.