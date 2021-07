Caixa deve liberar de uma vez dinheiro de 3 anos acumulado

A Caixa Econômica Federal deve liberar em breve o saque do FGTS para nascidos entre agosto e dezembro. A opção disponibilizada pela instituição, conhecida como Saque-Aniversário, permite o saque do valor de três anos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nessa modalidade do benefício, os trabalhadores podem receber o dinheiro acumulado de 3 anos, no mês de seu nascimento. Entretanto, o Saque-Aniversário é opcional e deve ser solicitado pelo site, aplicativo ou internet banking da Caixa.

Por se tratar de um empréstimo, no Saque-Aniversário existe uma taxa mensal de 0,99% e a cobrança de uma taxa anual de R$ 12,54%. Além disso, o valor mínimo para solicitar a antecipação é de R$ 2 mil.

Veja as datas para o pagamento da modalidade

Os trabalhadores podem realizar essa antecipação, que se trata de uma operação de crédito comercial no mês do seu aniversário. Desse modo, no início de 2021 a Caixa Econômica Federal começou a disponibilizar os saques. Confira a seguir as datas para saque que ainda estão ocorrendo ou devem acontecer em breve:

Nascidos em: Data: Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

Valores do Saque-Aniversário

De acordo com a Caixa, os trabalhadores que optarem pelo Saque-Aniversário podem sacar um percentual do saldo do FGTS, acrescido de uma parcela adicional anual. Os valores também variam de acordo com a faixa salarial de cada cidadão. Veja a tabela disponibilizada pela instituição:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% – De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1.150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Qual a diferença entre os saques do FGTS?

O saque-rescisão é disponibilizado aos trabalhadores formais quando ocorre uma demissão sem justa causa. Desta forma, o cidadão tem o direito de resgatar todo o valor disponível do fundo de garantia depositado pelo empregador, de uma só vez.

Já a opção saque-aniversário disponibilizada pela Caixa, garante que os trabalhadores retirem uma parcela do valor do FGTS. Sendo assim, se o indivíduo for demitido nesse período, a rescisão não terá o valor integral. Ademais, no Saque-Aniversário existe uma cobrança de IOF.

A Caixa Econômica Federal ainda afirma que aqueles que solicitarem o Saque-Aniversário, mas decidirem voltar ao Saque-Rescisão, podem solicitar a reversão a qualquer momento. A alteração deve surtir efeito a partir do primeiro dia do 25º mês da solicitação.

Atualmente, é possível realizar todos os procedimentos para saque do FGTS por meios eletrônicos, de forma segura e rápida. Para isso, basta acessar o aplicativo do FGTS, consultar os valores já liberados e solicitar o saque.