Caixa disponibiliza calendário da 4ª parcela

A Caixa Econômica Federal começará a disponibilizar em julho, a quarta parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários do Programa Bolsa Família e também aos demais trabalhadores informais contemplados pela extensão do auxílio.

O benefício será pago antecipadamente, assim como todas as parcelas anteriores. Segundo a Caixa, o pagamento foi antecipado em quase duas semanas por conta de adaptações dos sistemas tecnológicos, bem como dos beneficiários ao sistema de pagamento da instituição.

Além disso, a extensão do Auxílio Emergencial que inicialmente deveria pagar quatro parcelas, possivelmente será prorrogada. De acordo com o ministro da economia, Paulo Guedes, está nos planos do governo uma prorrogação até setembro ou outubro de 2021. A intenção é estender o pagamento do benefício até a conclusão do calendário de vacinação dos estados brasileiros.

4ª parcela do Auxílio Emergencial

Os beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, que não recebem o Bolsa Família, terão a quarta parcela do auxílio creditada em sua poupança digital a partir do dia 23 de julho. O pagamento será realizado de acordo com o mês de nascimento dos cidadãos. Confira as datas disponibilizadas pela CAIXA:

Nascidos em: Data do pagamento Janeiro 23/07 Fevereiro 25/07 Março 28/07 Abril 01/08 Maio 03/08 Junho 05/08 Julho 08/08 Agosto 11/08 Setembro 15/08 Outubro 18/08 Novembro 20/08 Dezembro 22/08

É importante lembrar que a Caixa Econômica Federal disponibiliza duas datas para o pagamento das parcelas. Quando ocorre o depósito do Auxílio Emergencial na conta digital, o beneficiário pode realizar movimentações online. O aplicativo Caixa Tem, conta com diversos serviços como consulta de saldo e extratos, compras virtuais, pagamentos, transferências, entre outros.

Já a segunda data disponibilizada no calendário da Caixa, corresponde ao período em que o trabalhador pode realizar o saque do auxílio em espécie. O saque deve ser feito em caixas eletrônicos ou lotéricas.

Pagamento aos beneficiários do Bolsa Família

Todos os beneficiários do Bolsa Família que atualmente recebem o Auxílio Emergencial, já receberam a terceira parcela do benefício. É importante lembrar que não é possível acumular os dois auxílios do governo, portanto, recebe-se o valor mais vantajoso. Ademais, os pagamentos são realizados de acordo com o número NIS dos inscritos. Veja as datas de pagamento da 4ª parcela:

NIS com final: Data do pagamento 1 19/07 2 20/07 3 21/07 4 22/07 5 23/07 6 26/07 7 27/07 8 28/07 9 29/07 0 30/07

Os beneficiários do Bolsa Família podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo CAIXA Tem, bem como podem sacar o valor pago pela Caixa por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. Os saques podem ser realizados em caixas eletrônicos ou casas lotéricas. Ademais, ao final do Auxílio Emergencial, o Bolsa Família voltará a ser pago normalmente para esses cidadãos.