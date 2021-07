Caixa Tem: Saiba o que será incluso após o auxílio emergencial

O Caixa Tem, aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal, deve contar com novos recursos em sua plataforma. O meio pelo qual as parcelas do auxílio emergencial são distribuídas, passará a oferecer opções de microcrédito, seguros e cartão de crédito.

Atualmente, além do auxílio emergencial, o aplicativo também é responsável por repassar os pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda (BEm). Já são mais de 90 milhões de contas abertas no Caixa Tem.

De acordo com o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, essas contas serão mantidas ativas mesmo após o fim da pandemia decorrente da Covid-19. “Todos os produtos serão mantidos. Todos os produtos gratuitos continuarão gratuitos. E faremos mais”, afirmou.

Novos serviços

O executivo anunciou que a plataforma deve oferecer o microcrédito em breve. Os empréstimos são de valores variados, “R$ 100, R$ 200, R$ 300 de forma rápida, simples e digital”. Além disso, seguros com valores também variados devem chegar a plataforma.

Outra novidade, será a liberação de cartões de crédito direto pelo aplicativo. Hoje, o Caixa Tem oferece apenas um cartão de débito virtual, destinado para pagamento de compras on-line.

Entretanto, ainda não se sabe ao certo quando esses recursos estarão disponíveis no aplicativo, mas há informações que indicam que a liberação deve acontecer após o pagamento do auxílio emergencial.

A intenção da Caixa Econômica, é manter a plataforma ativa, bem como as contas nela cadastradas. Desta forma, as pessoas de baixa renda ainda terão chances de acessar serviços financeiros, mesmo após o fim do coronavoucher.

Caixa Tem pode ter conta encerrada por telefone

A Caixa Econômica Federal facilitou a abertura de contas poupanças sociais digitais para os beneficiários do auxílio emergencial. O procedimento não custou nenhum trabalho ao cidadão contemplado.

Porém, até então, aqueles não desejam mais utilizar a conta do Caixa Tem devem comparecer a uma agência da instituição para solicitar o encerramento da conta. Muitos não compreenderam a posição da Caixa, vista a praticidade que foi no momento de conceder a conta.

Também, vale ressaltar, que não só os segurados do auxílio emergencial estão nessa situação, mas também os cidadãos que receberam o seguro desemprego, abono salarial PIS/Pasep e Bolsa Família, benefícios que a plataforma também gerencia.

