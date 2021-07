Caixa Tem: Sorteios de R$ 10 mil via aplicativo; veja como participar

O aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem, vem lançando vários serviços bancários para os seus correntistas de baixa renda. A plataforma que foi criada no ano passado para viabilizar o pagamento das parcelas do auxílio emergencial, agora disponibiliza sorteios e prêmios.

A campanha tem como objetivo incentivar os clientes a utilizarem com mais frequência o cartão de débito virtual, gerado no próprio aplicativo para o pagamento de compras on-line. Para participar da promoção, basta realizar quatro compras com o cartão e receber o número para o sorteio.

Prêmios do aplicativo

A instituição vai sortear prêmios diários no valor de R$ 250 e prêmios mensais de R$ 10 mil, somente para aqueles que utilizarem o cartão. No final da campanha, o concorrente ainda pode ganhar uma casa e um carro.

A promoção é válida para qualquer correntista do aplicativo, desde que seja maior de 18 anos. Na plataforma, basta gerar o cartão de débito virtual, copiar as informações e usar em uma loja on-line que aceite o método de pagamento.

A ferramenta virtual é sempre emitida na bandeira Visa, devido a isso, a oferta não é válida para funcionários da Caixa, da empresa da bandeira ou de outras empresas vinculadas a campanha.

Como participar dos sorteios

Participar da campanha do Caixa Tem é bem simples, basta gerar o cartão virtual no aplicativo, acessar o site da promoção e inserir o número do produto para confirmar a participação. Feito isto, aceite os termos e condições da oferta e finalize o cadastro.

Como solicitar o cancelamento da conta do Caixa Tem

Em 2020, a Caixa Econômica Federal criou o Caixa Tem para realizar os repasses do benefício do auxílio emergencial. Em razão disso, mais de 107 milhões de contas Poupança Social Digital foram abertas para os beneficiários de forma automática e gratuita.

A conta do Caixa Tem serviu para bancarizar milhões de brasileiros de baixa renda que não tinham acesso a recursos financeiros.

Além do auxílio emergencial, o aplicativo também abriu contas para os cidadãos, que na ocasião, solicitaram o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Trabalho (FGTS). Posto isso, foram adicionados cerca de R$ 292,9 bilhões para 67,3 milhões de usuários.

Como cancelar a conta do Caixa Tem

Embora o procedimento de abertura da conta tenha ocorrido de maneira automática, sem qualquer envolvimento do cidadão, para realizar o cancelamento é necessário comparecer a uma das agências da Caixa. O conselho é que solicite a exclusão por meio de uma carta por escrito.

Além disso, é recomendado que uma cópia desse requerimento seja guardada, caso futuramente ocorra alguma cobrança indevida. Diante o pedido de cancelamento, a plataforma tem até 30 dias para fechar a conta bancária.

Cabe salientar, que para fazer o pedido do fechamento da conta, a mesma não pode estar sem saldo ou vinculada a débitos contratuais automáticos. Caso uma dessas situações seja detectada, a Caixa manterá a conta ativa.

Neste caso, o cliente pode solicitar a suspensão do pacote de tarifas, até que as dívidas sejam pagas e a conta seja de fato cancelada. Sendo assim, a conta funcionaria com os serviços essenciais, sem cobranças de tarifas.