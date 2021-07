Caixa vai liberar os saques e transferências para cinco grupos do Auxílio esta semana

As liberações para os saques e transferências do benefício da terceira parcela do auxílio emergencial retornaram nesta segunda-feira (12). Nesta semana, cinco grupos poderão ter acesso ao dinheiro em espécie, sendo eles dos nascidos de julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O calendário se encerra no dia 19, com os nascidos em dezembro.

Os beneficiários receberão valores variados, de acordo com a sua composição familiar, podendo oscilar de R$ 150 a R$ 375. Com o retorno do cronograma, veja quem ainda vai receber esta semana:

Nascidos em agosto: 13 de julho;

Nascidos em setembro: 14 de julho;

Nascidos em outubro: 15 de julho;

Nascidos em novembro: 16 de julho;

Nascidos em dezembro: 19 de julho.

Como movimentar o dinheiro?

Os cidadãos que desejam sacar o benefício, devem entrar no aplicativo Caixa Tem e acessar a opção de “saque sem cartão”. Feito isto, um código com validade de uma hora será gerado. Neste meio tempo, é necessário comparecer a uma agência da instituição, casa lotérica ou Correspondente Caixa Aqui para efetuar a operação.

No entanto, caso queira transferir o valor do benefício, o contemplado deve selecionar a opção de “transferir dinheiro”, também na conta poupança social digital. Na sequência informe os dados da conta de destino e confirme a transação.

Por fim, outra maneira de movimentar o dinheiro, é utilizar os recursos oferecidos pelo Caixa Tem. Com eles, o beneficiário pode pagar contas e boletos, realizar recargas no celular, fazer compras online com o cartão de débito digital, compras presenciais com QR Code, entre outros.

Próximos pagamentos

O pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial deve começar ainda este mês. Caso o calendário não seja antecipado, assim como ocorreu nos anteriores, as datas devem ser as mesmas da primeira divulgação. Confira:

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Com relação a nova prorrogação do programa, até o momento, somente os segurados do Bolsa Família possuem o calendário com as datas de distribuição da 5ª, 6ª e 7ª parcela. Isso porque, o cronograma é o mesmo utilizado no programa social. Sendo assim, confira o pagamento das próximas parcelas:

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

