Caixa vai liberar saque para cerca de 4 milhões nesta semana

A semana chegou na metade e a Caixa Econômica ainda está no meio das liberações dos saques do Auxílio Emergencial. De acordo com o calendário oficial do programa, mais de 4 milhões de pessoas deverão receber o direito de sacar o benefício ainda nesta semana nas milhares de sedes do banco no país.

De acordo com o calendário, nesta quinta-feira (15) será a vez das pessoas que fazem aniversário em outubro. Tomando como base as informações da Caixa, esses brasileiros poderão se dirigir até uma agência para retirar o dinheiro em espécie. Os valores seguem os mesmos para todo mundo. Variam entre R$ 150 e R$ 375.

Na sexta-feira (16) será a vez das pessoas que nasceram em novembro. Eles fecham a semana também com a possibilidade de realizar o saque do dinheiro. De acordo com a Caixa, eles podem se dirigir para uma agência desde as primeiras horas da manhã. Assim, elas podem retirar a quantia sem maiores problemas.

De acordo com as informações oficiais, pouco mais de 2 milhões de pessoas receberão o benefício na quinta-feira e mais 2 milhões recebem na sexta. A ideia do banco foi justamente escalonar essas liberações dos saques para tentar evitar que aglomerações acontecessem nas portas das agências pelo Brasil.

No próximo final de semana, a Caixa não vai fazer nenhum tipo de liberação do saque. O processo, no entanto, volta apenas na segunda-feira (19), com as liberações para os informais que nasceram no mês de dezembro. Assim, o banco vai fechar oficialmente as liberações dos saques da terceira parcela.

Sistema para os informais

No caso dos milhões de informais que estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial, é preciso seguir dois calendários. O primeiro é o da liberação da quantia de forma digital. O segundo é justamente o da liberação dos saques.

No primeiro momento, esses trabalhadores recebem os montantes mas só podem mexer no dinheiro através do aplicativo Caixa Tem. De acordo com o banco, é possível fazer movimentações como pagamentos de boletos e até algumas compras.

No segundo o momento, o trabalhador vai poder fazer o saque do dinheiro em espécie. Muita gente não gosta muito desta separação de datas. A Caixa informa, no entanto, que isso acontece por uma questão de segurança do próprio beneficiário.

Auxílio Emergencial

Na última semana, o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Assim, o programa que chegaria ao fim em julho, vai passar a fazer pagamentos até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

Nem todo mundo, no entanto, vai poder seguir na prorrogação do benefício. É que de acordo com o próprio Governo Federal, órgãos como o Dataprev e a Controladoria Geral da União (CGU) estão de olho em possíveis irregularidades.

Desde o início dos pagamentos do benefício ainda em abril, eles realizaram cortes em mais de 2 milhões de contas. Esses bloqueios devem seguir pelos próximos meses, mesmo durante a prorrogação do benefício em questão