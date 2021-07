Caixa vai retomar liberações de saques do Auxílio na segunda, 5

A Caixa Econômica Federal está realizando nesta sexta-feira (2) a liberação dos saques do Auxílio Emergencial para as pessoas que fazem parte dos grupos de informais que nasceram em fevereiro. Esse processo começou ainda na quinta-feira (1), quando os usuários que nasceram em janeiro pegaram o dinheiro em espécie.

Essas liberações da terceira parcela terão uma pausa neste final de semana. Então no sábado (3) e no domingo (4), nenhum novo grupo vai poder tirar o dinheiro da terceira parcela do programa em espécie no banco. O processo volta ao normal apenas na segunda-feira (5).

Na ocasião, os informais que nasceram em março poderão sacar o dinheiro em espécie. Essas pessoas irão abrir a semana de liberações da Caixa. Na terça-feira (6) será a vez dos que nasceram em abril. Na quarta (7), o banco vai fazer uma nova pausa e não incluirá nenhum novo grupo nesta lógica.

Logo depois, os repasses do dinheiro em espécie retomam para os informais que nasceram em maio. Essas pessoas deverão receber o benefício ainda na próxima quinta-feira (8). Quem fecha a semana são os mais de 2 milhões de trabalhadores que nasceram em junho. Eles pegam a quantia em espécie na sexta (9).

Calendário detalhado da liberação dos saques para informais na semana 2.

Março – liberação na segunda (5)

Abril – liberação na terça (6)

Maio – liberação na quinta (8)

Junho – liberação na sexta (9)

Isso quer dizer portanto que os informais que nasceram nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, não irão ter a possibilidade de saque nem nesta semana nem na próxima. Nas redes sociais, muita gente acredita que essa diferença de tempo seria uma injustiça. A Caixa Econômica discorda.

Auxílio na conta

Você Pode Gostar Também:

Pelas regras oficiais, aliás, o Auxílio Emergencial obedece dois calendários para os informais. O primeiro é o de repasse digital e o segundo é o dos saques. Na primeira data, as pessoas recebem o dinheiro apenas para movimentações online.

É nesta primeira fase que esses beneficiários podem usar o aplicativo Caixa Tem. De acordo com o banco, é possível pagar alguns boletos, fazer compras online e até mesmo presenciais nos estabelecimentos que aceitam o dinheiro do Auxílio pela maquininha.

Quando o banco libera o saque, isso quer dizer portanto que o trabalhador ganha uma outra possibilidade. Então ele vai poder ir no banco e retirar o dinheiro além de poder seguir usando a quantia através do aplicativo Caixa Tem.

Prazo para movimentação

De acordo com as regras oficiais do Auxílio Emergencial, as pessoas precisam ficar atentas no prazo para movimentação do dinheiro do programa. Isso porque todas os usuários possuem uma janela de tempo de 120 dias para fazer isso.

Quem não fizer essa movimentação na quantia, seja pelo app ou pelos saques, pode acabar perdendo o dinheiro. É que o Governo vai passar portanto a entender que esse usuário não precisa do valor naquele momento.

De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 39,1 milhões de brasileiros estão recebendo o dinheiro do Auxílio Emergencial neste momento. Os valores, aliás, seguem os mesmos. São parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375.