Caldense-MG 0 x 0 Rio Branco VN-ES – Veterana não sai do zero, perde posição, mas se mantém no G4!

Poços de Caldas, MG, 24 (AFI) – A Caldense não conseguiu vencer o Rio Branco-VN na tarde deste sábado, no Ronaldão, em Poços de Caldas, pela oitava rodada, mas se manteve no G4 do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro.

O empate por 0 a 0, no entanto, derrubou a Veterana da vice-liderança para o terceiro lugar com 14 pontos, a dois da líder Ferroviária, que ainda jogará. O Rio Branco, por sua vez, se manteve fora da zona de classificação, no quinto lugar com dez pontos, a dois do G4.

SONOLENTO!

O primeiro tempo de Caldense e Rio Branco-VN foi fraquíssimo. Os dois times não apresentaram nada de nada. Houve apenas um lance em 45 minutos. Aos 26 minutos, Gabriel Santos aproveitou falta batida e fez de cabeça para a Caldense, mas a arbitragem deu impedimento.

TENTATIVAS!

O segundo tempo foi um pouco mais animado. Aos 5 minutos, a Caldense assustou. Victor Françoso aproveitou escanteio batido e cabeceou com perigo. A bola passou perto. O Rio Branco respondeu aos 17 minutos. Canário deixou dois para trás e chutou. A bola assustou João Paulo.

Três minutos depois, a Caldense quase abriu o marcador. Mariotto subiu mais do que todo mundo e testou firme. Giovani salvou com um tapinha. O jogo depois, porém, caiu de produção e a rede não balançou.

PRÓXIMOS JOGOS

Na nona rodada, a Caldense vsitará o Águia Negra no domingo (01), às 16 horas, no Ninho D’Águia, em Rio Brilhante. O Rio Branco-VN, por sua vez, receberá o Uberlândia no mesmo dia, mas às 15 horas, no Olimpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.