Caldense-MG 6 x 2 Águia Negra-MS – Artilheiro brilha e Veterana goleia na Série D

Poços de Caldas, MG, 10 (AFI) – Com um show de exibição do atacante Gabriel Santos (autor de três gols), a Caldense-MG venceu o Águia Negra-MS por 6 a 2, no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas (MG), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com a vitória, a Caldense chegou aos 13 pontos no Grupo A6 e aguarda o complemento dos jogos deste sábado para saber se ficará na liderança ou vice-liderança da chave. Para ficar na primeira posição, bastante que a Ferroviária-SP não vença a Patrocinense-MG em Araraquara. O Águia Negra ficou com quatro pontos e em sétimo lugar.

A Rádio Futebol Interior transmitiu a partida em cadeia com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas, com equipe liderado por Aílton Fonseca.

VETERANA VACILA

O primeiro tempo foi bastante movimentado em Poços de Caldas, com os anfitriões tomando a iniciativa e abrindo o placar logo aos 16 minutos. Após cruzamento na área, o goleiro Rodrigo Calchi tentou defender e soltou a bola nos pés de Caio Ribeiro, que não teve trabalho para empurrar para as redes.

Só que a Caldense não conseguiu manter o ritmo ofensivo e viu o Águia Negra gostar da partida. Aos 35, Cristiano aproveitou ‘cochilo’ da defesa mineira e cabeceou forte para empatar o confronto. O empate animou o time sul-mato-grossense, que virou a partida aos 38, desta vez em arremate fatal de Everton.

VETERANA VIRA E GOLEIA

O intervalo foi importante para a Caldense esfriar a cabeça e voltar para o segundo tempo em busca no empate. Aos 20 minutos, Guilherme Borges invadiu a área e foi derrubado, pênalti assinalado pelo juiz. O artilheiro Gabriel Santos foi para a cobrança e não desperdiçou, marcando seu sexto gol no campeonato.

A igualdade animou a Caldense em campo, que foi para cima do Águia Negra e conseguiu a virada. Aos 34, Lucas mandou contra o próprio patrimônio e colocou os mineiros na frente do placar. No minuto seguinte novamente Gabriel Santos mostrou faro de gol e fez o quarto gol da Veterana.

Com os 4 a 2 no placar, o Águia Negra ‘jogou a toalha’ e viu a Caldense dominar as ações na partida. Tanto é que aos 39 minutos ainda teve tempo dos mineiros marcarem o quinto gol, novamente com o artilheiro Gabriel Santos; e depois o sexto gol com Mariotto, aos 46, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

A Caldense voltará a campo no domingo, dia 18, para enfrentar o Rio Branco VN, às 15 horas, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova (ES). Já o Águia Negra, no mesmo dia, mas às 16 horas, enfrentará o Uberlândia, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS).