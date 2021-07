Calendário 5ª parcela do auxílio emergencial; CONFIRA

O pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial deve ter as datas do calendário de pagamento em breve, ao menos para o grupo geral. Para os beneficiários do Bolsa Família o calendário já está definido.

Confira todas as datas abaixo.

Calendário 5ª parcela do auxílio emergencial

O calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial já foi definido para aquelas pessoas que antes recebiam o Bolsa Família.

Isso aconteceu porque este grupo recebe os valores no mesmo dia que deviam receber o Bolsa Família.

Outra vantagem, além da liberação do calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial, está no fato que estes beneficiários podem sacar os valores assim que são liberados.

Desempregados e autônomos, por outro lado, devem esperar o calendário oficial de liberação de saque. Que pode demorar cerca de um mês. Uma maneira pode burlar este calendário, confira aqui.

Calendário 5ª parcela do auxílio – Bolsa Família

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 18 de julho NIS de final 2 19 de julho NIS de final 3 20 de julho NIS de final 4 23 de julho NIS de final 5 24 de julho NIS de final 6 25 de julho NIS de final 7 26 de julho NIS de final 8 27 de julho NIS de final 9 30 de julho NIS de final 0 31 de julho

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor, datas para saque do auxílio emergencial e número de parcelas adequadas o governo já está iniciando o calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial.

Você Pode Gostar Também:

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja:

Pessoa que mora sozinha: recebe R$ 150;

Famílias com mais de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher: recebem R$ 175;

Famílias com mães “chefes de família”: recebem R$ 375;

Prorrogação do auxílio emergencial

O governo deve pagar pelo menos mais três parcelas do auxílio emergencial.

Além de entrar no calendário de pagamento a 5ª parcela do auxílio emergencial, os beneficiários podem contar ainda com a 6ª e 7ª.

Se o mesmo padrão for mantido, o calendário deve seguir com liberações de valores até setembro e saques até outubro.

A iniciativa pretende manter o auxílio até que pelo menos que toda a população adulta tenha recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Depois disso, já em outubro, a ideia de que o Bolsa Família seja totalmente reformulado: trocando de nome, aumentando o valor e número de beneficiários.

Ainda não definições ou aprovações no Congresso quanto a isso, mas clique aqui e veja o que pode ser proposto pelo governo.