Calendário auxílio emergencial da 4ª parcela; CONFIRA

O pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial deve ter as datas do calendário para sua antecipação anunciadas em breve.

No calendário do auxílio emergencial, todas as parcelas anteriores foram antecipadas, e é quase certo que está também terá, inclusive por uma declaração do próprio presidente da Caixa Econômica Federal.

“É muito claro que vamos acabar antecipando o quarto ciclo também, naturalmente, mas vamos fazer isso daqui a algumas semanas”, declarou Pedro Guimarães, presidente da Caixa, em live junho.

O anúncio da antecipação está cada vez mais próximo, ainda mais que o calendário da 3ºª parcela se encerra no dia 19 de julho.

É esperado então que as novas datas antecipando o calendário abaixo sejam anunciadas em breve pelo governo.

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor, datas para saque do auxílio emergencial e número de parcelas adequadas o governo já está iniciando o calendário da 3ª parcela do auxílio emergencial.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja:

Pessoa que mora sozinha: recebe R$ 150;

Famílias com mais de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher: recebem R$ 175;

Famílias com mães “chefes de família”: recebem R$ 375;

Confira o calendário de pagamentos atual da 4ª parcela:

Nascidos em 4º parcela Janeiro 23 de julho Fevereiro 25 de julho Março 28 de julho Abril 1º de agosto Maio 3 de agosto Junho 5 de agosto Julho 8 de agosto Agosto 11 de agosto Setembro 15 de agosto Outubro 18 de agosto Novembro 20 de agosto Dezembro 22 de agosto

Calendário de saques e transferência do auxílio emergencial

Nascidos em 4ª parcela Janeiro 13 de agosto Fevereiro 17 de agosto Março 19 de agosto Abril 23 de agosto Maio 25 de agosto Junho 27 de agosto Julho 30 de agosto Agosto 1º de setembro Setembro 3 de setembro Outubro 6 de setembro Novembro 8 de setembro Dezembro 10 de setembro

Calendário do Bolsa Família

O calendário do Bolsa Família não deve ser antecipado. O auxílio emergencial será pago no mesmo dia que o benefício seria pago, caso não houvesse outro programa.

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho