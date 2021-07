Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial; confira – Notícias Concursos

Enquanto a Caixa Econômica Federal libera os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial, beneficiários já aguardam o pagamento da quarta parcela do programa. Os cidadãos em situação de vulnerabilidade estão recebendo o benefício pelo Governo Federal.

Há discussões sobre uma possível antecipação da quarta parcela do auxílio emergencial, no entanto, caso não ocorra os pagamentos começam no dia 23 de julho e irão até o dia 22 de agosto, especificamente para os contemplados que se inscreveram via canais digitais e CadÚnico.

Já os inscritos do Bolsa Família que estão recebendo pelo programa, o calendário vai do dia 19 de julho até o dia 30 do mesmo mês, seguindo a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

Saques e transferências do benefício

Os beneficiários do programa primeiro recebem o benefício por meio de um depósito na conta poupança social digital no Caixa Tem. O valor é liberado para saques e transferências somente alguns dias depois, todavia, pode ser movimento por meio dos próprios recursos do aplicativo.

Vale destacar que esse critério é aplicado apenas para o público geral, ou seja, para aqueles que não recebem o Bolsa Família. Para o grupo do BF, são permitidos os saques e transferências no mesmo dia em que o benefício é depositado.

Calendário da 4ª parcela do auxílio emergencial

Cronograma do público geral:

Nascidos em: Depósitos Saques Janeiro 23 de julho 13 de agosto Fevereiro 25 de julho 17 de agosto Março 28 de julho 19 de agosto Abril 1º de agosto 23 de agosto Maio 3 de agosto 25 de agosto Junho 5 de agosto 27 de agosto Julho 8 de agosto 30 de agosto Agosto 11 de agosto 1º de setembro Setembro 15 de agosto 3 de setembro Outubro 18 de agosto 6 de setembro Novembro 20 de agosto 8 de setembro Dezembro 22 de agosto 10 de setembro

Cronograma do Bolsa Família:

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

