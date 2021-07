Calendário do Auxílio Emergencial 2021: beneficiários do Bolsa Família recebem hoje

Auxílio Emergencial 2021 – pagamento é liberado aos beneficiários do Bolsa Família

Na data desta publicação (26/07) o pagamento do Auxílio Emergencial 2021 ocorre para os beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) finalizado em 6.

Dessa forma, o valor será disponibilizado na modalidade digital, por isso, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, por quem recebe através da conta poupança social digital. Além disso, pode ser movimentado por meio do Cartão Bolsa Família ou do Cartão Cidadão.

Calendário permanece inalterado

O recebimento dos recursos segue o calendário regular do programa social, pago nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os pagamentos são feitos a cada dia, conforme o dígito final do NIS.

O programa Bolsa Família não é alterado quando ocorrem adiantamentos das parcelas por parte do governo. Sendo assim, o calendário do programa permanece o mesmo. Confira a seguir:

Calendário do Auxílio Emergencial 2021 – 4ª parcela para os beneficiários do Programa Bolsa Família

Número final do NIS e a data de pagamento

1 19 de julho

2 20 de julho

3 21 de julho

4 22 de julho

5 23 de julho

6 26 de julho

7 27 de julho

8 28 de julho

9 29 de julho

0 30 de julho

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br, caso possua dúvidas.

Já os beneficiários comuns, cadastrados no CadÚnico, recebem a 4ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 na data seguinte a esta publicação. Sendo assim, em 27/07 recebem os beneficiários que nasceram em setembro.

Confira o calendário completo:

Parcela 4 – CRÉDITO EM POUPANÇA SOCIAL DIGITAL (usabilidade online)

17/JUL (SÁB) 18/JUL (DOM) 20/JUL (TER) 21/JUL (QUA) 22/JUL (QUI) 23/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

24/JUL (SÁB) 25/JUL (DOM) 27/JUL (TER) 28/JUL (QUA) 29/JUL (QUI) 30/JUL (SEX) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Parcela 4 – SAQUE EM DINHEIRO (usabilidade física)

02/AGO (SEG) 03/AGO (TER) 04/AGO (QUA) 05/AGO (QUI) 09/AGO (SEG) 10/AGO (TER) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO

11/AGO (QUA) 12/AGO (QUI) 13/AGO (SEX) 16/AGO (SEG) 17/AGO (TER) 18/AGO (QUA) NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. NASC. JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Dataprev, Ministério da Cidadania e CEF

Confira abaixo o papel de cada ente quanto ao Auxílio Emergencial 2021

• Dataprev: Avalia se o cidadão cumpre todos os requisitos e informa o valor a ser pago.

• Ministério da Cidadania: Coordena a operação e disponibiliza para a CAIXA a relação de pessoas beneficiadas e valores a serem pagos.

• CAIXA: Realiza o crédito nas contas digitais dos beneficiários aprovados pelo Governo Federal.